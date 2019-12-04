Выбирал елку и ловил золотую рыбку: по Гродненской области путешествует безвизовый турист Дед Мороз

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз в роли безвизового туриста путешествует по Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры облисполкома.

Дед Мороз гостит в регионе уже больше недели. 22 ноября ему и его внучке Снегурочке на Августовском канале вручили паспорта безвизовых туристов.

"Как оказалось, гродненские дети написали на Северный полюс Деду Морозу письмо и предложили разгадать загадку "Что такое Елка в Елке". Он поспешил в Гродненскую область. Тем более что регион сейчас открыт для всех гостей, Гродненщину можно посещать без визы", - рассказали в управлении культуры.

За неделю Дед Мороз побывал на многих знаковых туристических объектах, посетил известные предприятия и даже провел переговоры с одним из производителей региона по поводу организации выпуска новогодних игрушек на Северном полюсе. Волшебный персонаж летал на самолете, ходил на экскурсии по замкам, дегустировал продукты знаменитых местных брендов и даже помогал украшать елки.

Сегодня Дед Мороз отправился в лесхоз. Он думал, что речь в загадке идет о традиционной новогодней красавице. Он узнал, как выращивают ели под Гродно. Дед Мороз порадовался тому, что горожанам предлагают купить ель в кадке - после праздника дерево можно пересадить, например, в открытый грунт. Также Дед Мороз попытался поймать золотую рыбку на одном из известных рыбалкой водоемов в пригороде, чтобы попросить ее отгадать загадку. Рыбалка была удачной, правда, рыбка оказалось обычной.

Завершат сказочные персонажи свой вояж по региону 7 декабря. В этот день они примут участие в церемонии зажжения праздничных огней на елке в агрогородке Елка Зельвенского района. Агрогородок с новогодним названием станет столицей праздника "Елка в Елке".

На празднике-ярмарке гостям предложат поучаствовать в новогодних забавах: посоревноваться в бросании валенка на дальность, сразиться в боях снежками или мешками Деда Мороза. Отдельные соревнования запланированы для гостей с новогодними фамилиями. Организуют в Елке и самый большой новогодний хоровод. Будут традиционные концерты, конкурс-продажа новогодней выпечки, выставка самых оригинальных елок, прогулки на новогодней карете. К празднику планируется изготовить и брендированные сувениры.

Церемонии зажжения огней на елках пройдут 7 декабря во всех районах области. Состоятся театрализованные представления, костюмированные шествия, гуляния, мастер-классы, необычные конкурсы, флешмобы и забеги Дедов Морозов, Снеговиков и других праздничных персонажей.-0-

Фото Леонида Щеглова