Выбор представителя в парламент должен быть осознанным - молодой избиратель

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен сделать осознанный выбор кандидата в Палату представителей Национального собрания. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА во время голосования на избирательном участке №24 Гомеля студентка 2-го курса Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Александра Васильева.

Для девушки это первый опыт участия в избирательной кампании, но, по ее признанию, осознанный шаг. Александра родом из Витебской области, а учится в Гомеле, поэтому заранее наводила справки о кандидатах по избирательному округу. "Интересовалась у гомельских ребят, слышали ли что-либо о каждом из них, на слуху ли имя, чем отличились. Важно, что была возможность и заочно ознакомиться с кандидатами, их краткой биографией. Отдавала голос за того, кто уже смог добиться определенных достижений и сделать что-то полезное. Все кандидаты на избирательном участке - взрослые состоявшиеся люди, у каждого свой путь", - поделилась Александра.

По мнению студентки, сделала достойный выбор. Проголосовала досрочно, чтобы освободить основной день выборов - воскресенье 17 ноября - для своих планов, ведь это Международный день студентов, хотела поработать и над курсовым проектом.

Будущий менеджер также поучаствовала в акции БРСМ "Пожелание депутату", организованной областным комитетом. Она пожелала парламентарию успехов в работе, счастья, придерживаться личных принципов и прислушиваться к людям. Перед тем как опустить свой бюллетень в урну для голосования, Александра получила сувенир на память от молодежной организации и избирательной комиссии. Как рассказали в обкоме БРСМ, подарки получат все, кто впервые участвует в электоральной кампании.

Акция "Сделай свой выбор первым!" в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации в Гомеле дала старт аналогичным проектам по всему региону. Здесь прошел молодежный флешмоб, организована зона с раскраской-антистрессом, викторинами и блоком по составлению портрета идеального депутата.

Сегодня БРСМ начал молодежную эстафету #яприду. Для впервые голосующих молодых людей 12-17 ноября по всей стране пройдут более 200 мероприятий, направленных на повышение электоральной активности избирателей, голосующих впервые.

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоятся 17 ноября. В Беларуси образовано более 5,8 тыс. избирательных участков. В списки избирателей внесены около 6,9 млн граждан.-0-