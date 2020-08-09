Выборы состоялись и в Могилевской области - ЦИК

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным ЦИК на 10.00, президентские выборы состоялись и в Могилевской области. В регионе проголосовали 53,87% избирателей, сообщает БЕЛТА.
Ранее по итогам досрочного голосования состоялись выборы в Гомельской области. По данным на 10.00, явка избирателей в этом регионе - 57,82%.
Председатель ЦИК Лидия Ермошина проинформировала, что избирательные участки открылись и работают в штатном режиме: претензий и конфликтов нет.
Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях и 44 - за пределами Беларуси.
Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей.-0-