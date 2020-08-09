Выборы состоялись в Брестской области - облизбирком

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9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области выборы состоялись в большинстве районов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.

По данным на 12.00, в регионе проголосовали 50,3% избирателей. Выборы состоялись в 15 районах области, в том числе в Барановичах и Ленинском районе Бреста. "Я бы сказал, что это исключительно хороший показатель. В своей практике не припомню, чтобы к полудню явка в Брестской области превышала 50%. Я бы объяснил это тем, что впервые в новейшей истории Беларуси сошлись интересы власти и ее оппозиции - все призывали идти на выборы. Думаю, что именно это главным образом сыграло роль", - выразил мнение председатель облизбиркома.

В Брестской области выборы Президента Беларуси проходят на 910 избирательных участках. В списки для голосования включены 983,9 тыс. избирателей. Для наблюдения за выборами в избирательных комиссиях аккредитовались 7764 человека.-0-

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