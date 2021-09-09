Выбрать вид спорта и записаться в секцию можно будет на празднике в центре Гродно

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно 11 сентября пройдет спортивный праздник, посвященный началу нового учебного года. Родители и дети смогут прямо на месте выбрать вид спорта и записаться в понравившуюся секцию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В большую спортивную площадку превратится площадь Советская в Гродно. Стартует праздник в 11.00. Свои возможности продемонстрируют представители более 20 видов спорта, которые культивируются в спортивных школах и организациях областного центра. Показательные выступления представят фехтовальщики, гимнасты, картингисты, каратисты и многие другие.

"Участники праздника познакомятся с возможностями спортшкол, узнают условия зачисления в группы к тренерам, родители смогут лично пообщаться с потенциальными наставниками, а дети - выбрать понравившийся вид спорта. Гостей ждут мастер-классы, конкурсы и тематические викторины", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Там подчеркнули, что набор в спортивные школы продолжается на протяжении всего сентября.

Ежегодно для занятий на бесплатной основе в группы начальной подготовки спортивных школ региона приглашаются более 7 тыс. детей. Занятия доступны более чем по 30 видам спорта. В Гродненской области для подготовки спортивного резерва работают 52 детско-юношеские спортивные школы, из которых 30 в статусе специализированных спортивных школ олимпийского резерва.

Также в программе спортивного праздника легкоатлетический забег "На старт, молодежь!", трехкилометровая дистанция которого проложена по улицам исторического центра Гродно. Участие в нем может принять любой желающий: на финише забега всех наградят уникальной медалью.

Спортивный праздник проводится в рамках республиканской акции "Неделя спорта и здоровья".-0-