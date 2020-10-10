10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезд из Минска в могилевском и гомельском направлениях сделают удобнее. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

На Партизанском проспекте в районе станции метро "Могилевская" появится транспортный хаб. Реализовать проект намечено уже этой осенью. "Через Партизанский проспект в столицу ежесуточно въезжает 58 тыс. автомобилей. Это самое напряженное направление. Для сравнения: в Минск в сутки со всех направлений въезжает 180 тыс. машин. Помимо легковых автомобилей, проспект активно используют большегрузы: мусоровозы, едущие на полигон, фуры, обслуживающие промышленные предприятия. К тому же там очень востребованное место посадки и высадки пассажиров: конечная станция метро, выезд из города в направлении сразу двух областных центров. Все это в сумме приводит к серьезной загруженности участка", - отметил Александр Дорохович.

Для улучшения логистики в части посадки и высадки пассажиров транспортные потоки решено развести. Планируется обустроить карман для общественного транспорта. Отдельная платформа будет для пассажиров автобусов и троллейбусов, другая - для маршрутных такси. Таким образом, они не будут мешать друг другу и основному транспортному потоку.

Транспортные хабы создадут как со стороны въезда в город, так и выезда.-0-