Выезд властей на места позволит быстро решать общественно значимые вопросы - Исаченко

21 мая, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Выезд властей на места позволит быстро решать общественно значимые вопросы. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня после личного приема граждан в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приемы граждан останутся, но подход к решению вопросов немного изменится. Мы будем стараться предупредить обращения людей и решать вопросы на местах. То есть председатели исполкомов и другие должностные лица не будут ждать, пока люди приедут, например, в сельский совет, а сами выедут на места. Они пообщаются с людьми, расскажут, что можно решить, что в ближайших планах, что будет перенесено на следующий год. На мой взгляд, такой подход даст больший эффект: это будет прямое общение с людьми, таким образом будут сразу решаться не только личные проблемы, но и вопросы, которые имеют общественный резонанс", - считает Анатолий Исаченко.

Сегодня на прием к губернатору записались семь человек. Наиболее острой проблемой председатель Миноблисполкома назвал подтопление земельных участков жителей агрогородка Старые Терушки. По словам местных жительниц, вода стоит в огородах и погребах, посевы каждый год гибнут. Как заверили районные специалисты, проектно-сметная документация уже разработана, в середине июля начнутся работы по защите подворий. Предполагается мелиорация, строительство насосных станций. Нормативный срок выполнения - 16 месяцев, однако рассчитывают завершить работы раньше. Анатолий Исаченко пообещал взять вопрос на контроль и 15 июля выехать на место: посмотреть, приступили ли к работам, нужна ли помощь.

Поднимался также вопрос ремонта дороги по ул. Пролетарской агрогородка Кривичи. Заявительница пожаловалась, что в их населенном пункте заасфальтированы почти все дороги, а Пролетарская - центральная улица - в ужасном состоянии. Председатель Миноблисполкома заверил, что лично осмотрит дорогу, но обещать ничего не может. "Если бы в Солигорском районе была только одна такая дорога, то мы бы ее сделали. Но есть и другие улицы, требующие ремонта. Поэтому мы съездим и примем решение, насколько ее ремонт приоритетен", - отметил он.

Жительница городского поселка Старобин обратилась насчет строительства велодорожки от деревни Дубеи до деревни Поварчицы. Анатолий Исаченко предложил вынести проблему на общественное обсуждение и вместе решить: лучше сделать эту велодорожку или другую - в городском парке.

Также поднимались вопросы электроснабжения садоводческих товариществ, ограничения движения транспорта, удаления аварийных деревьев.-0-