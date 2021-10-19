Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00, выезда ожидает более 1430 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 150 грузовиков, "Урбаны" - свыше 210.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 130 большегрузов, "Котловка" -150, "Каменный Лог" - более 200, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 190 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - свыше 110, "Козловичи" - свыше 60 фур.-0-