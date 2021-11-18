Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2 тыс. фур

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00 18 ноября, выезда ожидает более 2020 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 40 грузовиков, "Урбаны" - свыше 20.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 80 большегрузов, "Котловка" - 140, "Каменный Лог" - более 350, "Бенякони" - свыше 320, "Привалка" - более 290.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 380 грузовиков, "Козловичи" - более 400.

Как утром отметили в Госпогранкомитете, с начала недели количество грузового транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, увеличилось на 14%. Частичное выполнение договоренностей по пропуску автомобилей европейской стороной стало основной причиной скопления большегрузов перед белорусскими пунктами пропуска. Закрытие в одностороннем порядке пункта "Кузница Белостокская" и обстановка возле пункта "Брузги" привели к увеличению нагрузки на другие погранпереходы на польском направлении.

"Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы, - добавили в ГПК. - Белорусская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках договоренностей".-0-