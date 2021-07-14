Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1110 фур

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1110 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - более 190.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 220, "Каменный Лог" - более 210, "Бенякони" - свыше 100, "Привалка" - более 130.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 фур.-0-