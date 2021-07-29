Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тыс. фур

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00 29 июля, выезда ожидают более 1,4 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 30 грузовиков, "Урбаны" - более 100.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 большегрузов, "Котловка" - 300, "Каменный Лог" - более 390, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 300.
На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-