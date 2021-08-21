Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 820 фур

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 820 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 20 грузовиков.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 10 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 300, "Бенякони" - свыше 180, "Привалка" - более 200.На польском направлении на данный момент очередей нет.-0-