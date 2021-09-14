Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 840 фур

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 840 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 50 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 50 большегрузов, "Котловка" - 210, "Каменный Лог" - более 120, "Бенякони" - свыше 5, "Привалка" - более 10 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 грузовиков, "Берестовица" - более 80, "Козловичи" - свыше 200.-0-