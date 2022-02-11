Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 5 тыс. фур

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают около 5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 600 грузовиков, "Урбаны" - свыше 450.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 300 большегрузов, "Котловка" - 660, "Каменный Лог" - более 560, "Бенякони" - свыше 800, "Привалка" - более 600 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 570 фур, "Козловичи" - свыше 450.

Литовский "Мядининкай" остается лидером по невыполнению пропускной способности на пути в ЕС.

В Литву за сутки проследовало 57% грузовиков от пропускной способности. Через "Мядининкай" ("Каменный Лог") проследовало 146 из 500 грузовых авто.

Сотрудники польских погранпереходов оформили 74% транспортных средств от нормы. В настоящее время наибольшее скопление автомобилей отмечается в направлении погранперехода "Кукурыки" ("Козловичи").

Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 95% фур. Больше всего транспорта фиксируется на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").-0-