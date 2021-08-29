Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1090 фур

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 29 августа, выезда ожидают более 1090 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктами пропуска "Урбаны" и "Григоровщина" скопилось свыше 60 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - свыше 150, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 220, "Привалка" - более 230.

На польском направлении на данный момент очередь есть перед пунктами пропуска "Брузги" (свыше 30) и "Берестовица" (более 50).-0-