Выездные приемы граждан позволяют получить срез актуальных вопросов на местах - Кунцевич

11 марта, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы граждан позволяют получить срез актуальных вопросов на местах. Таким мнением с журналистами поделился заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время такого приема сегодня в Белыничском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выездные приемы граждан практикуются Администрацией Президента уже много лет. Они являются определенным барометром, который позволяет получить срез наиболее актуальных и волнующих людей вопросов", - отметил Андрей Кунцевич.

Жители Белыничского района обращались к замглавы Администрации Президента по поводу ремонта дорог, благоустройства территорий, получения жилья многодетными семьями, помощи в решении межличностных конфликтов. Всего на прием записались восемь человек.

Жители улицы Кирова в Белыничах попросили помочь с асфальтированием части дороги на этой улице. Местные жители пожаловались, что рядом с их домами в непогоду сложно пройти. "По краю дороги люди могут в туфлях ходить, а к нам ближе приходится резиновые сапоги надевать", - сообщила женщина. Андрей Кунцевич отметил, что местная власть знает о проблеме и как только появится возможность, эту часть дороги приведут в порядок. Этот вопрос будет передан на контроль облисполкому.

Жительница агрогородка Техтин просила привести в порядок песчаную дорогу рядом с ее домом: в плохую погоду песок смывает прямо под забор. Ситуация также взята на контроль, за ее решением будут следить ответственные службы Могилевского облисполкома.

Многодетная мать из Белыничей попросила разъяснить вопрос с получением жилья. Она одна воспитывает четырех детей, в 2013 году ее семья построила терхкомнатную квартиру. Семья стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Белыничском райисполкоме. Женщина хотела купить квартиру на вторичном рынке в Могилеве. Ей сказали, что такое приобретение не будет оформляться при поддержке государства: законодательно нет такой возможности. Женщине объяснили, как и где она может претендовать на льготы и какое жилье получить.

Среди обратившихся был и житель Могилева. У мужчины свое фермерское хозяйство, которое успешно работает много лет. Однако он отметил, что с одним из соседей уже долго не может найти общий язык: тот жалуется на него в разные инстанции и, как следствие, фермерское хозяйство постоянно подвергается проверкам госорганов. Мужчина считает, что действия соседа необоснованны, примириться самостоятельно у них не получается. Андрей Кунцевич предложил обратившемуся устроить коллективную встречу с жителями населенного пункта и попробовать всем вместе найти решение конфликта.

"Исходя из тех, кто сегодня записался на прием, видно, что местная власть справляется с решением текущих проблем. Однако есть отдельные моменты, которые требуют вмешательства республиканских органов управления, и я думаю, общими усилиями мы найдем нужное решение для каждой ситуации", - отметил Андрей Кунцевич.

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