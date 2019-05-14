Выход со станции метро "Московская" частично перекрыт до 31 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов со станции метро "Московская" частично перекрыли до конца мая, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Выход на нечетную сторону домов по пр. Независимости (через дорогу от продуктового магазина "Акцент") с 14 по 31 мая ремонтируют. Стены, парапет и пригласительную площадку выхода облицовывают. На время работ выход частично перекрыт.

Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.-0-