Выход со станции метро "Московская" частично перекрыт до 31 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов со станции метро "Московская" частично перекрыли до конца мая, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
Выход на нечетную сторону домов по пр. Независимости (через дорогу от продуктового магазина "Акцент") с 14 по 31 мая ремонтируют. Стены, парапет и пригласительную площадку выхода облицовывают. На время работ выход частично перекрыт.
Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.096 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.2 BYN
|3.218 BYN