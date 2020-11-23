Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыт выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.
"В 14.13 вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина" открыт для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Сегодня в 13.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход был закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина". Поезда останавливались на данной станции.
Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.-0-