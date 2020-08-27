27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт для пассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 20.30 выход №2 станции "Площадь Ленина" (со стороны Площади Независимости) открылся для пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня в 19.25 этот выход в целях обеспечения безопасности пассажиров был закрыт.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-