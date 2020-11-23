Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске закрыт выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"Сегодня в 13.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Поезда останавливаются на данной станции", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.-0-