Выходы с четырех станций минского метро будут закрыты на ремонт

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по ремонту облицовки стен, парапетов, ступеней и пригласительных площадок начнутся сегодня на выходах станций "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская" и "Автозаводская", сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

До 19 марта будет частично закрыт выход №4-1 станции "Академия наук" (к Белорусской государственной академии искусств (пр.Независимости, 81) и на ул. Сурганова), полностью - выход №3-1 станции "Парк Челюскинцев" (к парку на пр.Независимости в сторону центра города).

Выход №1-1 станции "Первомайская" (к реке Свислочь) будет полностью закрыт до 26 марта, выход №4-1 станции "Автозаводская" (пр.Партизанский к дому №104) - до 29 марта.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-