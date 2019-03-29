Выходы с трех станций метро в Минске с 1 апреля будут частично закрыты на ремонт

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с первых дней апреля начнется ремонт облицовки лестничных маршей и пригласительных площадок выходов станций метро "Фрунзенская", "Первомайская" и "Автозаводская", сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

На станции "Фрунзенская" по 10 апреля полностью закрывается выход №1-1 (на улицу Романовская Слобода к кинотеатру "Беларусь"), на станции "Первомайская" по 5 апреля - выход №1-2 (к реке Свислочь). На станции "Автозаводской частично будет закрыт по 10 апреля выход №3-1 (на Партизанский проспект к дому №105).

"Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - отметили в метрополитене.-0-