Выпускники должны быть конкурентоспособными, чтобы достичь намеченных целей - Рогащук

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выпускники должны быть конкурентоспособными, чтобы достичь намеченных целей. На этом акцентировал внимание помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук на торжественном выпуске и прощании со Знаменем училища выпускников 2021 года Гомельского кадетского училища, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рогащук поздравил ребят с важным событием - получением аттестатов зрелости. "Вместе с вами сегодня окончили школу более 7,5 тыс. молодых людей во всей области. Вам, выпускникам-кадетам, предстоит нелегкая борьба за право стать курсантами профильных вузов республики. Поэтому главное пожелание - оказаться конкурентоспособными и достичь намеченной цели. Преломляя слова Главы государства, скажу, что вам, выпускникам 2021 года, писать новую главу независимой Беларуси, создавать и приумножать ценности белорусского народа своими руками. Ваш долг - беречь, дорожить и любить то, что имеем, и любить так, как это могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация", - сказал он.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области напомнил, что в Беларуси 2021-й год проходит под знаком народного единства. "В нашей стране на протяжении столетий бок о бок живут представители различных национальностей, религий и культур. Это многообразие стало визитной карточкой Беларуси, ее уникальным наследием и бесценным даром предков, которое необходимо во что бы то ни стало сохранить ради мира и согласия в обществе, благополучия и процветания будущих поколений. Эта задача обретает особую важность именно сегодня, в условиях становления молодого белорусского суверенного государства, которое оказалось на перекрестке важных политических событий", - подчеркнул он.

Николай Рогащук пожелал выпускникам-кадетам всегда быть требовательными к себе, настойчивыми в решении поставленных задач, отзывчивыми к людям. "Пусть уроки чести, мужества и стойкости, полученные в стенах кадетского училища, станут залогом вашего успешного будущего и будущего нашей республики. Помните, что дорогу осилит идущий. Сердечные слова благодарности за кропотливый труд, высокий профессионализм, творческий энтузиазм, за умение дарить тепло сердец и частицу души детям адресую и педагогам. Пусть оправдаются все ваши надежды, возложенные на выпускников. Пусть из жизненных побед воспитанников слагается учительское счастье", - пожелал он. Также помощник Президента - инспектор по Гомельской области обратился к родителям выпускников. Искренне попросил радоваться вместе с детьми их успехам, учить их быть стойкими в преодолении трудностей. "Пусть все задуманное вами исполнится", - напутствовал он.

Церемония прощания со Знаменем училища прошла на площади Государственного флага Республики Беларусь в Гомеле. Гостями стали представители власти, различных учреждений и силовых структур. Прозвучали напутствия выпускникам, большинство из которых, возможно, свяжут свою судьбу с силовым блоком, стоящим на страже безопасности страны. Как уточняют в училище, и представителям других профессий не помешает знаменитая кадетская выправка, физическая закалка и гражданская позиция.

Более 40 выпускников прошли торжественным маршем. По традиции завершилась церемония подбрасыванием фуражек и счастливыми объятиями без пяти минут абитуриентов.-0-