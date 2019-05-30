Выпускники Полоцкого района на последнем звонке запустят парусники желаний

30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Школьный вальс, запуск парусников с желаниями по Двине и торжественное обещание вернуться в родные края - районный праздник "Под парусами мечты" объединит сегодня выпускников школ Полоцкого района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном центре детей и молодежи.

Последний звонок прозвучит для 490 учащихся одиннадцатых классов и 926 девятиклассников школ района. Праздник, посвященный этому событию, обещает пройти ярко и красочно. Выпускники во главе с группой барабанщиц колонной пройдут по проспекту Франциска Скорины через живой коридор из более четырехсот человек к стадиону "Спартак". Приветствовать участников шествия будут представители Полоцкого райисполкома, Полоцкой епархии, ветераны Великой Отечественной войны и, конечно, родные и друзья, гости.

Юноши и девушки в торжественной обстановке дадут обещание вернуться в родные места квалифицированными специалистами, чтобы своим талантом и трудом внести вклад в развитие любимого края. Трогательным моментом станет обращение выпускников со словами признательности к ветеранам и возложение гирлянды цветов к памятнику "Освободителям Полоцка". Яркими и светлыми воспоминаниями сохранятся в их памяти поздравления от учеников младших классов и классных руководителей, исполнение школьного вальса и запуск с пирса парусников с желаниями по Двине.

Всего последний звонок в школах Витебской области, знаменующий окончание 2018/2019 учебного года, прозвучит для 15 тыс. 749 ребят. На праздничных линейках дипломы о получении среднего образования педагоги торжественно вручат 6 тыс. 55 девушкам и юношам. Соответствующий документ о базовом образовании получат 9 тыс. 694 девятиклассников. Почетная честь провести республиканский "Последний звонок" доверена в этом году Орше.-0-