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28 мая 2020, 18:07

Выпускники Витебского медуниверситета о первом опыте и профессиональных предпочтениях

Фото из архива
Фото из архива

В нынешнем году стены Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета покинут более 700 выпускников. Большинство из них определились с будущим местом работы еще на предварительном распределении. Для 39 человек окончательное решение было принято сегодня на финальном заседании комиссии по распределению во главе с министром здравоохранения Владимиром Караником. О профессиональных предпочтениях, полученном за последнее время опыте и своем выборе студенты рассказали корреспонденту БЕЛТА.

Субординатор-хирург Евгений Галоев - витебчанин. Однако вуз он выбирал не только по месту жительства. По его мнению, ВГМУ дает очень сильную подготовку, именно поэтому решил учиться здесь. "С 4-го курса подрабатывал медицинской сестрой в отделении торакальной хирургии Витебской областной клинической больницы. За это время приобрел хороший опыт и четко определился, что хочу быть практикующим специалистом", - рассказал студент.

На предварительном распределении он попал в одну из минских поликлиник. "Мое желание - работать именно оперирующим хирургом. В будущем хочу уйти в более узкую специальность - урологию, поэтому опыт обязательно пригодится. Это и стало причиной, почему я пошел на окончательное распределение. Очень важно сделать правильный шаг именно сейчас. Это один из поворотных моментов, потому что старт карьеры во многом влияет на будущую жизнь", - отметил выпускник. Комиссия пошла ему навстречу и перераспределила в 5-ю городскую больницу Минска.

Георгий Мовчанюк родом из Дрогичина Брестской области, куда и должен будет потом отправиться по распределению. Интернатуру ему предстоит пройти в Пинске. Сегодня он пытался перераспределиться в Минск, где живет и работает его будущая супруга (свадьбу пара благоразумно отложила из-за неблагополучной эпидобстановки). Однако комиссия оставила без изменений первоначальное решение.

"Учеба прошла хорошо. Дальнейшую свою профессию хочу связать с хирургией, с более узкой областью еще определяюсь. К решению стать врачом подтолкнули полученные в 9-м классе травмы. Биология и химия у меня шли довольно неплохо, и в какой-то момент я подумал - почему бы и нет", - вспоминает собеседник.

В своем выборе Георгий не разочаровался. "Хирургия - это то, что мне нравится, чем хотел бы заниматься всю жизнь. Потраченные силы оправдываются, когда ты видишь, что помог человеку. Специфика хирургии в том, что свой результат видишь уже в ближайшее время", - подчеркивает выпускник.

Не удалось перераспределиться сегодня уроженцу Белоозерска Брестской области Андрею Водичу. По распределению будущий врач-офтальмолог попал в Брестскую детскую областную больницу. "Я хотел вернуться в Брест, но работать не только с детьми, а с пациентами разных возрастов и потом уже решить, что ближе. Не удалось, но не критично", - констатировал парень.

Его выбор профессии в большей степени был определен душевными порывами. "Мама работает в Белоозерской городской больнице медсестрой. Я часто бывал у нее на работе, многое видел, в том числе как она горит своим делом. От нее и пришло это вдохновение - пойти в медицину. Родители были готовы к любому моему решению, а узнав о выборе вуза, обрадовались и поддержали. Больше всего, конечно, радовалась мама", - поделился Андрей Водич.

На 4-м курсе молодому человеку посчастливилось поработать с врачами-офтальмологами. "Их профессионализм и компетентность произвели на меня очень глубокое впечатление и повлияли на дальнейший выбор специальности. Это был определяющий момент, после которого я стал больше интересоваться этим направлением и окончательно понял, что хочу работать в офтальмологии", - рассказывает студент.

С трепетом он вспоминает свою работу медицинской сестрой в отделении микрохирургии глаза Витебской областной больницы. Последние два месяца клиника была перепрофилирована под лечение пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 и больных пневмонией. Андрей в числе первых добровольцев откликнулся на призыв старших коллег о помощи. "Первое время было очень сложно: приходилось надевать многочисленные средства защиты. В полной амуниции чувствуешь себя, как в теплице", - добавляет он. О своем решении не жалеет ни капли. "Я получил бесценный опыт. Рад, что в профессиональном плане повезло поработать в такой ситуации. Это того стоило", - убежден парень.

Ольга БОГАЧЕВА,

БЕЛТА.-0-

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