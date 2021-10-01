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01 октября 2021, 20:43

"Выпускники звонят за советами, вплоть до выбора невесты". Как учителя находят общий язык с учениками

Педагог ГУО "Гимназия №7 г. Минска" Максим Голод
Педагог ГУО "Гимназия №7 г. Минска" Максим Голод

"Тот, у кого хочется учиться!" - так говорят о 75-летнем педагоге ГУО "Гимназия №7 г. Минска" Максиме Голоде его сегодняшние школьники и выпускники. Больше полувека он преподает историю и обществоведение. Сегодня Максим Ильич рассказывает о том, как за это время изменились дети и уроки, а также почему его бывшие ученики и через 25 лет звонят ему посоветоваться по разным вопросам. Например, жениться ли.

Если ученики помнят о тебе через 25 лет, ты - на своем месте

Когда пришло время выбора профессии, он уже знал, что хочет стать учителем истории. Сейчас Максим Ильич признается: любовь к этому предмету ему и самому привили педагоги.

- В нашем доме жил профессор. Когда я случайно оказался у него в гостях, то изумился количеству книг: они хранились в шкафах от пола до потолка. Профессор вручил мне оранжевый томик и сказал: "Читай, чтобы было меньше времени на шалости, а если понравится, приходи еще за одним - у меня таких 10". Это была книга английского писателя Томаса Майн Рида. Вот так я и увлекся художественной литературой, затем - исторической. К концу школы запросто разбирался в разных исторических событиях, - вспоминает наш герой.

Родители, особенно отец Максима Ильича, настаивали, чтобы сын стал врачом. Не желая ссориться с ними, парень уверял всех: готовлюсь поступать в медицинский. А сам учил историю.

- Поступил на исторический факультет пединститута имени Герцена в Ленинград. Конечно, перед этим был серьезный разговор с отцом, но он понял, что отговаривать меня поздно. До сих пор я уверен, что сделал правильный выбор, - улыбается Максим Ильич. - Хотя, поступив в институт, о работе в школе я даже не думал. Считал, что не с моей энергичностью и вспыльчивым характером быть учителем. С детьми ведь нужно быть внимательным, спокойным.

Но после армии молодого специалиста Максима Голода отправили педагогом в школу. Едва начав урок, вдруг понял: захватил все внимание ребят.

- Это были 60-е годы, мой первый класс, я волновался. Но дети ко мне потянулись. Помимо уроков, мы много времени проводили вместе: летом выезжали в популярный тогда лагерь труда и отдыха, работали на колхозной ниве. Школьникам нравилось, просились туда и на следующий год, - вспоминает наш собеседник. - Скажу так: если и через 25 лет после окончания школы к тебе обращаются ученики с разными вопросами, вплоть до выбора невесты, - это дорого стоит. Значит, ты точно на своем месте!

Дети сейчас прагматики

Максим Ильич констатирует: за более чем 50 лет, которые он преподает, изменились и педагоги, и ученики. Например, уже недостаточно у доски что-то рассказывать - современных школьников важно вовлекать в процесс.

- Еще лет 20 назад я заходил в 5-й класс с вопросом: кто читал Гомера? Руки поднимали почти все. Сейчас на этот же вопрос из всего класса отвечает положительно пара учеников. Конечно, многое зависит от учителя, который должен заинтересовать ребенка. Метод здесь один, и он универсальный: влюбить в предмет. Дети, особенно постарше, сейчас прагматики. Если кто-то из них хочет стать врачом - будет усиленно учить биологию, а не историю. Поэтому я поддерживаю решение сделать обязательной сдачу экзамена по истории Беларуси. Важно знать свое прошлое, чтобы не наделать ошибок в будущем, - уверен учитель. - Как говорили древние римляне: история - это учительница жизни.

У Максима Ильича получается держать марку: не было еще ни одного урока, чтобы дети после звонка спешили уйти. У них множество вопросов, на которые педагог всегда найдет ответ.

- Начинается разговор по душам, можем обсуждать любые темы: от политики до искусства. Если школьники в чем-то не могут разобраться - знают, к кому обратиться. Иногда вопросы задают сложные, тогда прошу время подумать. Это не снижает авторитет, наоборот, ученики должны понимать: педагогу нужно подготовиться. Они так же готовятся к уроку, - отмечает Максим Голод. - К слову, с ребятами на уроке истории мы встречаемся всего лишь раз в неделю. Мне кажется, это очень мало, тем более когда на десяти страницах текста встречается 5-7 новых понятий, много фамилий. Попробуй выучи все это за урок, а у них ведь по 6-7 предметов в день.

Учу молодежь и сам учусь!

Максим Ильич признается, что его посещают мысли об уходе на пенсию. Останавливает только понимание: пока учишь молодое поколение, учишься и сам. Коль приносишь пользу, значит, нужно продолжать.

- Не раз задавал себе вопрос: может, хватит уже трудиться?! Тем более отличная замена растет. Каждый год в нашей гимназии проходят практику студенты, в том числе будущие историки. Я сразу уточняю: собираетесь стать учителем? Если ответ положительный, то мы, засучив рукава, беремся за дело: штудируем методички, "препарируем" уроки, - улыбается педагог.

Чтобы в 75 лет оставаться в хорошей форме, Максим Ильич старается вести активный образ жизни. Школьники удивляются, как ловко он обыгрывает их в настольный теннис. Еще педагог увлечен садоводством. С супругой, которая, кстати, тоже до сих пор работает учителем, они живут в частном доме.

- Есть небольшой огород, выращиваю овощи, фрукты. В этом году был отменный урожай огурцов, а яблони, наоборот, подвели. А какой у нас палисадник! Сейчас похвастаюсь! - заявляет Максим Ильич, и тут же на экране мобильного телефона появляются разноцветные розы, астры, георгины. - Они, как и дети, нуждаются в уходе, защите и доброте!

В семье Максима Ильича трое детей и шестеро внуков. По стопам папы и дедушки пока никто из них не пошел. Ребята занимаются футболом и хоккеем, а младшая внучка решила, что станет ветеринаром.

Максим Голод многих воспитанников готовил к поступлению в вузы и к олимпиадам. В прошлом учебном году его ученица Амалия Арутюнян стала победительницей республиканской олимпиады по обществоведению.

Марина ВАЛАХ,

Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 дней".-0-

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