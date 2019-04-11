Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 80%

11 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области по итогам I квартала выручка от продажи неиспользуемой недвижимости на аукционах комитета "Витебскоблимущество" выросла почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

Всего за этот период реализовано 20 зданий и сооружений, что примерно на 11% больше, чем за три месяца 2018 года. Пользуются спросом объекты различного назначения, при этом около трети проданных зданий - бывшие школы, клубы и подобные социальные объекты в сельской местности.

В апреле продано 5 зданий, расположенных в районных центрах и небольших населенных пунктах, суммарно более чем за Br200 тыс. С начала года общая выручка от реализации имущества составила почти Br500 тыс.

Например, сегодня по результатам аукциона торговая сеть из Витебска приобрела впервые выставленное на продажу одноэтажное здание бывших мастерских городского ЖРЭТа по ул. Петруся Бровки областного центра почти за Br121 тыс. По словам представителя акционерного общества, объект планируется реконструировать и модернизировать под продовольственный магазин шаговой доступности с небольшим отделом непродовольственных товаров. Частная компания из Минска купила в начале апреля неиспользуемое здание бывшей школы в деревне Двор-Узречье Глубокского района для организации торфоперерабатывающего производства. Бывший социальный объект площадью почти 540 кв.м с инфраструктурой и колодцем новый собственник планирует использовать под административно-бытовое здание своего регионального производственного подразделения.

В апреле-мае комитет "Витебскоблимущество" выставил на торги 54 неиспользуемых объекта.-0-