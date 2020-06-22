Вышиванки новорожденным подарили в роддоме Могилевской больницы СМП

22 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Независимости в роддоме Могилевской больницы скорой медицинской помощи прошла акция "Падары немаўляці вышыванку". Женщин, недавно ставших мамами, поздравил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция, которая уже стала традиционной, сегодня проходила не совсем обычно. Активисты БРСМ передали подарки докторам, а те вручили их женщинам и их детям. Это сделано для того, чтобы минимизировать возможное распространение вирусной инфекции.

"Роддом обслуживает город Могилев и всю область. За пять месяцев у нас родилось 1446 детей, а в июне - уже около 250 малышей. Все дети здоровы, хотя есть и недоношенные. Но с учетом нашего оснащения мамы и их новорожденные получают всю необходимую помощь, - рассказала заведующая родовым отделением врач - акушер-гинеколог Екатерина Резникова. - Сегодняшние подарки - радость для мам. Очень хочется подарить им заряд хорошего настроения и позитива. Подарки вручили доктора, которые работают в отделении. Мы стараемся максимально оградить наших пациенток и их детей от посещений. Все делается для того, чтобы беречь их здоровье".

Екатерина Резникова

В качестве подарков женщины получили небольшие наборы детской одежды: ползунки, распашонки и чепчики. Все - с национальным орнаментом.

"Эта акция - один из самых трогательных и добрых проектов. В канун Дня Независимости по всей республике молодые мамы получают такие полезные подарки. Так мы говорим им спасибо за новорожденных детей, которые, когда вырастут, станут достойными гражданами нашей страны, - сказал Дмитрий Воронюк. - На всей одежде изображены национальные символы. Испокон веков вышиванка считалась сильным оберегом, связывающим нас с нашими предками. И мы стараемся укрепить эту связь".

Слова благодарности и поздравления с прошедшим профессиональным праздником прозвучали и в адрес сотрудников роддома. "Хочется поздравить весь персонал роддома с профессиональным праздником от лица всей белорусской молодежи. Выражаю вам огромную благодарность за вашу работу, самоотдачу и профессионализм. Потому что в ваших руках находится самое дорогое - жизнь и здоровье наших детей", - поздравил медиков Дмитрий Воронюк.

После вручения подарков во дворе родильного дома развернулся небольшой концерт. Поздравить молодых мам и медицинских работников собрались юные таланты Могилева. Пациентки и медработники смогли посмотреть выступления артистов из окон своих кабинетов и палат.-0-