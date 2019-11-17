Высокая активность избирателей говорит об электоральной подготовленности людей - наблюдатель

17 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. По данным на 16.00, явка на выборы в Могилевской области составила 70,33%. Выборы проходят в штатном режиме, без серьезных нарушений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

"Серьезных замечаний по нашему участку не было. В целом все проходит позитивно. Люди приходят уже подготовленные, они заранее определились с выбором. Это говорит о серьезной электоральной подготовленности граждан. Были и те, кто знакомился с кандидатами на месте. С выбором люди определялись достаточно быстро, - отметила наблюдатель от профсоюза избирательного участка №26 Могилевского района Наталья Гомонова. - На данном избирательном участке явка составила более 70%".

В Могилевской области выборы состоялись во всех 13 округах. На каждом из них проголосовало более 50% избирателей, внесенных в списки.

"Процесс голосования занял намного меньше времени, чем я ожидала. Когда шла на избирательный участок, морально готовилась к тому, что все затянется: пока в списках найдут, потом голосование, а вдруг очередь. На деле оказалось - меньше десяти минут. Все с хорошим настроением и очень доброжелательны", - рассказала избирательница Лариса Егорова, голосовавшая на участке №50 в Могилеве.

В предвыборной гонке в Могилевской области участвуют 62 кандидата. Более 805 тыс. избирателей включены в списки для голосования. В регионе работают 739 участков, в том числе 36 расположены в санаториях, профилакториях, больницах и других учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.-0-