Высокая оценка работы медиков вдохновляет и придает сил - врач-инфекционист

19 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Высокая оценка работы медиков вдохновляет и придает сил. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая 3-м инфекционным отделением Могилевской инфекционной больницы Екатерина Якубенок.

В преддверии профессионального праздника могилевчанка стала обладательницей высокой награды - Благодарности Президента Беларуси за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи.

"Высокая оценка работы медиков вдохновляет и придает сил. Особенно, когда получаешь такую награду за свою профессиональную деятельность. Это неожиданно и очень приятно, - поделилась Екатерина Якубенок. - Сейчас все медицинские работники под особым вниманием, потому что мы оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы стараемся оказать всю необходимую помощь нашим пациентам, подходим к работе с особой ответственностью и полной отдачей. Из-за коронавируса увеличилась нагрузка, но мы знаем и верим, что общими усилиями мы преодолеем эту беду".

Заведующая инфекционным отделением уверена, что награда одного человека - это признание работы всего коллектива учреждения здравоохранения.

"Успешная работа каждого врача - заслуга всего коллектива и руководства больницы. Умение прийти на помощь, поддержать, а иногда и просто поговорить друг с другом - все это обеспечивает слаженную работу учреждения, - отметила Екатерина Якубенок. - В преддверии профессионального праздника хочется пожелать коллегам здоровья, терпения и сил".-0-