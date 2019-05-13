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Высокий класс пожарной опасности сохраняется в 90% лесов Брестской области

Регионы 13.05.2019 | 11:44
Фото из архива
Фото из архива

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в связи с продолжительной сухой погодой в 90% лесов сохраняется высокий класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

Практически на всей территории региона установился III-IV класс пожарной опасности. Исключение составляют Дрогичинский, Ганцевичский и Барановичский районы, в отдельных частях которых II класс. Там в ближайшее время планируется снять запрет на посещение лесов. "На всей территории пока не спешим снимать запрет, поскольку в области продолжительное время не было интенсивных осадков. Дожди прошли локально, но влаги может быть недостаточно для снижения пожарной опасности", - пояснил Константин Скребец.

Запрет на посещение лесного фонда в Брестской области введен 26 апреля. Напряженная пожарная обстановка сложилась из-за недостатка зимней влаги и отсутствия осадков весной. В регионе с начала года зафиксировано 128 случаев возгораний в лесах, огонь повредил площадь 1200 га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло 30 пожаров на площади 180 га. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 36 человек.-0-

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Теги
безопасность, лесное хозяйство, пожар
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