Высокий патриотизм ветеранов останется примером еще для многих поколений - Ковалевич

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Высокий патриотизм ветеранов Великой Отечественной войны останется примером еще для многих поколений белорусов. Такое мнение высказал председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич во время торжественного митинга, посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Ковалевич подчеркнул, что современное поколение должно гордиться и равняться на ветеранов. "Мы обязаны чтить память тех, кто сражался за светлые идеалы человечества - мир, свободу, независимость. Мы помним, какой ценой далась независимость. В те годы небольшая территория в центре Европы вместила столько боли и страданий, что было бы много и всему миру. Тростенец, Хатынь, Красный Берег, гомельский Дулаг 121 - в этих и других местах земля была полита кровью наших предков. Каждая капля крови, каждая человеческая жизнь, трудовые подвиги и участие в боевых сражениях ежеминутно, ежечасно приближали светлый миг победы. И накануне Дня Независимости мы склоняем головы перед теми, кто пал в боях. Светлая память и тем ветеранам, чьи сердца остановились в мирное время", - сказал он.

Председатель Гомельского горсовета депутатов выразил признательность и всем, кто после войны восстанавливал народное хозяйство, города и села. "Благодаря им сегодня мирная Беларусь идет курсом развития и созидания", - добавил он и пожелал ясного неба, взаимопонимания и счастья каждой семье, стабильности и процветания гомельской земле.

Ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова от имени прошедшего войну поколения завещала молодежи приумножать славные традиции дедов и прадедов и быть достойными тех, кто сражался за свободу и независимость. В ответ студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого, командир студенческого строительного отряда имени П.Е. Куприянова, член молодежного совета при Гомельском горисполкоме Илья Уздовский поблагодарил ветеранов за возможность жить и творить в это прогрессивное время, когда для парней и девушек открыты все пути.

На Аллее Героев собрались ветераны, бывшие партизаны и подпольщики, труженики тыла, представители власти города и области, предприятий и общественных организаций, молодежь. Они возложили венки и цветы к братскому захоронению. Также вместе с присутствующими минутой молчания память солдат Победы почтила и делегация из Воронежа под руководством главы городского округа Воронежа Вадима Кстенина и заместителя главы администрации, руководителя аппарата Сергея Глазьева.-0-