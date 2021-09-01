1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА. Современное высокотехнологичное производство по выпуску ветпрепаратов появится в Горках. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполняющий обязанности директора Научно-производственного центра "БелАгроГен" Александр Волосач.

"Производство разместится на базе уже существующих мощностей научно-производственного центра, - отметил руководитель. - Оно будет соответствовать международному стандарту GMP, который определяет высокие требования к выпуску лекарственных препаратов, БАДов, пищевых добавок и некоторых продуктов питания. Этот сертификат качества обязывает предприятие-производителя выполнять ряд специальных организационных, технических и технологически мер, обеспечивающих надлежащую технологию и организацию производства. Также документ гарантирует безопасность продукта и соответствие своему назначению".

Новая структура расположится в отдельно стоящем модернизированном здании, где разместятся несколько участков: производственный, оперативного складирования, упаковки и фасовки во вторичную упаковку для потребителя. Параллельно развитие получит и научно-производственная лаборатория, которая обеспечит контроль качества на каждом этапе выпуска ветпрепаратов - от поступающего сырья и производственных условий до выхода готовой продукции.

"На открытие нового производства выделено около $2 млн, - уточнил Александр Волосач. - После его ввода в эксплуатацию будет создано 10 рабочих мест. Сегодня идет процесс технического переоснащения и закупки нового оборудования, приведение документов в соответствие с международными требованиями".

Научно-производственный центр "БелАгроГен" является ведущим производителем и поставщиком ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения и профилактики заболеваний различных групп сельскохозяйственных и домашних животных. Компанией зарегистрировано более 100 ветсредств, многие из которых не имеют аналогов на рынке России и других стран СНГ. Ежемесячно до 70% продукции предприятия поставляется на экспорт в страны ближнего зарубежья.-0-