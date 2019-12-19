Высокотехнологичную молочно-товарную ферму открыли в филиале БелАЗа в Смолевичском районе

19 декабря, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В филиале ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - СПК "Первомайский" введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 774 головы дойного стада, передает корреспондент БЕЛТА.

Возведение с нуля сельскохозяйственного объекта в "Первомайском" началось в мае 2017 года. Были задействованы специалисты и рабочие генподрядчика МСП "БелАЗстройкомплекс" и несколько субподрядных организаций. Комплекс площадью 13,4 тыс. кв.м построен с применением современных технологий. В объект инвестировано в общей сложности Br7,9 млн.

Ферма оборудована под беспривязное содержание скота. Доильно-молочный блок оснащен высокотехнологичным оборудованием с быстрым выходом и автоматической системой контроля качества, которая позволяет определять в потоке количество и качество молока. С помощью программы системы управления доильным залом можно вести учет надоев по каждому животному. Все это обеспечит высокую продуктивность и качество продукции, сохранность поголовья. В частности, планируется увеличить годовое производство молока в 1,47 раза, повысить товарность продукта на 4%, сократить расход кормов на 21% и трудозатраты при производстве - на 24%.

На открытии генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик выразил надежду, что все поставленные с вводом комплекса задачи удастся реализовать. В том числе достичь показателя в 9 тыс. т молока в год от коровы. "СПК на протяжении последних шести лет работает с прибылью, по этому году чистая прибыль предприятия составит около Br500 тыс.", - сказал он. Руководитель подчеркнул, что в сельхозпредприятии обеспечивается весь цикл производства. Продукция растениеводства используется для увеличения показателей в животноводстве, реализация мясной продукции дает прибыль и достойную оплату труда. Все новые проекты и инициативы руководства СПК обсуждаются с головным предприятием холдинга. В планах опыт, полученный в СПК "Первомайском", применить в другом хозяйстве в Червенском районе, над которым БелАЗ недавно взял шефство.

"Кроме того, мы строим здесь 12-квартирный жилой дом для специалистов, которые будут трудиться на этой ферме. Есть планы заложить рядом еще один дом. В целом инициатив много, расслабляться времени нет", - заключил Петр Пархомчик.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту управляющей компании холдинга Анатолий Коротун уточнил, что первый дом для работников планируется сдать в апреле 2020 года, для второго райисполком выделил землю, теперь будет готовиться проект. К строительству рассчитывают приступить уже осенью 2020 года. В строящемся двухэтажном доме работникам будут предложены двух- и трехкомнатные квартиры с индивидуальным газовым отоплением, мини-кладовками в подвале. Благодаря тому, что у БелАЗа есть свой стройкомплекс, жилье для своих подразделений предлагается почти по себестоимости - в среднем по Br1400 за квадрат.

Первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар также обратил внимание, что новый комплекс с замкнутым циклом производства, комфортными условиями труда позволит СПК добиваться самых высоких результатов. В целом он позитивно оценил итоги работы отрасли в регионе в этом году. "Много внимания уделялось не только приобретению техники, но и строительству сенажно-силосных траншей, возведению новых молочно-товарных комплексов. К концу года сдадим 84 животноводческих объекта. Что это дает? Сегодня мы реализуем молока 3355 л в сутки, приближаемся к 106,2% к уровню прошлого года. Хорошо поработали по кормозаготовке, - отметил Игорь Макар. - Работаем над уменьшением падежа скота, увеличили дойное поголовье, имеем 335 тыс. молочного стада, это плюс 5,5 тыс. к уровню прошлого года".

СПК "Первомайский" - многопрофильное агропромышленное предприятие, основные производственные специализации которого выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур, картофеля, а также производство молока, говядины, свинины, переработка мяса. В сельхозфилиале БелАЗа без учета нового комплекса работают две МТФ с поголовьем 2697 голов крупного рогатого скота, из которых 1050 молочного направления. В этом году хозяйством получен рекордный урожай зерновых культур - 7468 т без учета кукурузы, которой собрано 1912 т. Заготовлено 8209 т травяных кормов, что на одну условную голову скота составило 41,4 ц. Это выше уровня предыдущего года более чем на 30%. В целом по филиалу рост производства растениеводческой продукции за 2019 год в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составил 135%. Хорошие результаты и в животноводческой отрасли: валовое производство и реализация молока возросли к уровню прошлого года почти на 10%. Темп роста производства сельскохозяйственной продукции по филиалу за 2019 год составил 111% к 2018 году.-0-

Фото ОАО "БелАЗ"