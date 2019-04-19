Высшая школа должна смелее внедрять новые формы трудовых отношений - профессор БрГУ

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Высшая школа должна смелее внедрять новые формы трудовых отношений. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА доктор исторических наук, профессор философии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Борис Лепешко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"В экономическом блоке Послания прозвучала мысль о мобильности на рынке труда. Лично мне эта идея представляется очень продуктивной. Не берусь судить о других сферах, но могу ответственно сказать, что для университетской среды это очень актуальный вопрос. Речь идет о том, что люди, профессионально работающие в данной сфере, должны иметь возможность (если в этом есть потребность) выехать в другой вуз, прочитать там лекцию или спецкурс за определенную плату. Например, профессор из Бреста отправился бы с такой миссией в Барановичи или Гродно и наоборот", - сказал Борис Лепешко.

Для внедрения новации должны быть созданы определенные условия: разработаны нормативно-правовые документы Минобразования, предусмотрены финансы. "Вуз должен иметь возможность распоряжаться своими средствами и учебными часами. Существуют какие-то ограничения, естественно. Допустим, всегда должно быть первое место работы как основное, и такие поездки должны осуществляться с согласия ректората. Это можно засчитывать в нагрузку преподавателя, можно не засчитывать - возможны разные варианты решения вопроса. Главное здесь - желание самого преподавателя, его профессиональная компетентность и востребованность на рынке труда", - считает профессор.

По его мнению, реформирование и совершенствование экономики, о чем говорил глава государства в Послании, предполагает в том числе и учет новых тенденций, и поиск новых форм трудовых отношений.-0-