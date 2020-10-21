Высшее образование нуждается в повышении конкурентоспособности - мнение

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Высшее образование нуждается в повышении конкурентоспособности, престижа. На этом сделал акцент декан факультета психологии и педагогики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, кандидат педагогических наук Владислав Бейзеров во время диалоговой площадки "Совершенствование работы отрасли образования", которая прошла сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Владислав Бейзеров обратил внимание, что система высшего образования не может быть в стороне от тех тенденций, которые сегодня есть в мировой, национальной экономике. "Высшее образование нуждается в повышении конкурентоспособности, повышении признаваемости за рубежом, повышении престижа", - убежден он.

"Мы видим шаги по достижению данной цели в следующем. Необходимо увеличивать рейтинг университетов, чем мы усиленно занимаемся путем публикации результатов наших научных исследований в высокорейтинговых журналах, путем развития новых форм в образовании, IT-технологий, путем привлечения иностранных студентов и т.д.", - перечислил декан.

По его словам, в Беларуси сейчас обучаются свыше 20 тыс. зарубежных студентов, около 1 тыс. из них - в ГГУ имени Ф.Скорины. "Задача - увеличить количество", - подчеркнул Владислав Бейзеров. Во время дискуссии была отмечена и необходимость расширить географию иностранных студентов, в том числе в сторону европейских стран.

По мнению кандидата педагогических наук, нуждается в совершенствовании и нормативно-правовая база в сфере дистанционного образования. "Это поможет белорусским университетам повысить конкурентоспособность, привлекательность для иностранных студентов", - считает он.

Владислав Бейзеров рассказал, что в настоящее время 200 китайских студентов-магистрантов Гомельского госуниверситета из-за пандемии коронавируса занимаются дистанционно по открытым англоязычным магистерским программам по педагогике, психологии, экономике. В то же время, убежден декан, дистанционное образование не заменит, во всяком случае пока, традиционные образовательные формы. "Дистанционное образование в полной мере возможно и актуально для взрослых студентов, которые уже работают, переучиваются. Для 17-18-летних студентов полностью организовать образовательный, воспитательный процесс только при помощи дистанционного, считаю, мы не можем", - пояснил он.

Участники диалоговой площадки обратили внимание также на важность кластерного подхода в образовании. "Каждое учреждение образования само по себе обладает ограниченными ресурсами. Объединяясь в кластеры, например, по географическому, отраслевому принципам, можно объединить ресурсы, чтобы быть сильнее на внешних рынках", - сказал декан.

Диалоговая площадка в Гомеле объединила представителей органов власти, депутатов, специалистов и экспертов в сфере образования из областного центра, Гомельского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского и других районов - всего около 60 человек. В дискуссии поднимали вопросы высшего, среднего, дошкольного, профессионально-технического, дополнительного образования.-0-