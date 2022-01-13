Выставка "Белорусская строительная неделя" пройдет в Минске 20-22 апреля

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белорусская строительная неделя - 2022" пройдет в Минске 20-22 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "МинскЭкспо".

"Выставка "Белорусская строительная неделя" проводится в Минске с 1998 года. Третье десятилетие истории выставки не только говорит об актуальности и востребованности, но и заставляет постоянно искать новые подходы в тематическом наполнении и продвижении проекта", - отмечают организаторы.

Традиционными разделами выставки станут "Архитектура, проектирование", "Строительные и отделочные материалы", "Строительная техника, оборудование, инструмент", "Инженерные системы", "Окна. Двери. Крыши. Фасады", "Загородное строительство и деревянное домостроение", "Беседки, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, садово-парковая и дачная мебель, садово-парковая скульптура, малые архитектурные формы", "Современное печестроение", "Ландшафтный и садовый дизайн, наружное благоустройство и озеленение территории, флористика", "Smart building, умный дом", "Зеленые города: экологичные технологии, энергосбережение", "Безбарьерная среда" и "Белкоммунтех".

В этом году "Белорусская строительная неделя" дополнится новыми направлениями: "Проектирование и дизайн интерьера", "Недвижимость в Беларуси и за рубежом". Состоится международный форум "Весенние дни дизайна в Беларуси", где будут конференции с известными спикерами, мастер-классы, презентации, круглые столы и мастерские разработки дизайн-проектов. Выставка "Недвижимость в Беларуси и за рубежом" будет включать предложения от белорусских и зарубежных девелоперов, застройщиков и агентств, она дополнена мероприятиями для специалистов и частных лиц.

"Белорусская строительная неделя - 2022", по мнению ее организаторов, станет местом встречи, бизнес-контактов, профессиональных дискуссий и решения коммерческих задач для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров товаров и услуг строительного рынка Беларуси, зарубежья. Она заинтересует специалистов коммунального и жилищного хозяйства, компаний девелоперов и риелторов, организаций, предоставляющих финансовые, лизинговые и страховые услуги в строительстве и недвижимости, дизайнеров интерьеров, ландшафта.-0-