Выставка "Художник и город" переехала в Брест

6 сентября арт-галерея под открытым небом "Художник и город" переехала в Брест. Открытие выставки связано с празднованием тысячелетия города. Проект познакомит жителей и гостей Бреста с творчеством белорусской художницы Зои Луцевич. Радовать посетителей выставка будет до 8 ноября.

Брестскую набережную захватил дух современной белорусской живописи – 6 сентября открылась выставка работ художницы Зои Луцевич. В ее полотнах переплетается весь спектр внутренних переживаний человека, радостных и трагических. Зоя – представительница известной династии живописцев. Мать, отец, бабушки и дедушки – знаковые фигуры белорусской художественной школы.

"Оказывается, что помимо близких родственников, с культурным наследием Беларуси связаны и мои дальние. Среди них – Янка Купала и Казимир Малевич. Это просто какое-то счастье, что такие люди есть в моей крови. И когда мне говорят, что ты хвастаешься, ты гордишься. Я действительно горжусь, но не хвастаюсь, потому что мне кажется, если бы эти великие люди встретились с нашей теперешней семьей, они стали бы с нами скорее дружить и общаться, чем нет", – делится своей семейной биографией Зоя Луцевич.

Художественная экспозиция под открытым небом уже восьмой год радует жителей и гостей Минска. За границы столицы проект выходит второй раз. В прошлом году "Художник и город" познакомился с витебчанами, а в этом – посетит Брест.

"1000-летие Бреста – значимое событие в жизни города. Символичным является то, что выставка приехала из Минска и открылась именно в даты празднования юбилея города. “Художник и город” – подарок от организаторов на наше тысячелетие, и Брест его с радостью принимает", – отмечает Алина Деревянко, заместитель директора по проектам Фонда развития Брестской крепости.

В этом году проект "Художник и город" стал полноправной арт-галереей. В мае выставку открыли работы белорусской художницы Зои Литвиновой, а 10 июля одну Зою сменила вторая – Луцевич. Репродукции картин Зои Луцевич, которые сейчас украшают набережную, находились на столичной площади Якуба Коласа с середины июля до конца августа.

"В Беларуси достаточное количество культурных инициатив, которые экспонируются в открытом городском пространстве. Интересно, что в этом плане мы не уступаем европейским странам. В этом проекте мы видим особую социальную значимость. Во-первых, потому что он не просто доставляет зрителям эстетическое удовольствие, а позволяет прикоснуться именно к белорусской культуре, ее наследию. Во-вторых, в Беларуси это единственный public space проект, который проводится ежегодно. Как раз поэтому банк ВТБ (Беларусь) уже шестой год является генеральным партнером выставки", – комментирует Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь).

Традиционно репродукции художника сопровождаются биографией и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. Вся дополнительная информация о проекте размещена на сайте higminsk.by, в том числе картины художниц – с возможностью их скачивания в качестве обоев рабочего стола на компьютер и на мобильное устройство.

Cправочно: Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов, а также Фонда развития Брестской крепости. Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает Банк ВТБ (Беларусь).

Фото: Бинокль

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