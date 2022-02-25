Выставка "Якуб Колас в творчестве художников" открылась в Минске

25 февраля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа открылась временная экспозиция, посвященная 140-летию со дня рождения писателя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены более 20 портретов знаменитого писателя Беларуси. Некоторые из них в музее Якуба Коласа впервые. Собрать картины разных художников в одном месте получилось благодаря совместной работе дома-музея с Национальным художественным музеем Беларуси и Государственным литературным музеем Янки Купалы.

Необходимость и своевременность выставки подчеркнул первый заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада. "В Год исторической памяти важно напомнить, что Беларусь - сильная и независимая страна со своим культурным наследием", - отметил он.

На торжественном открытии экспозиции также выступили директор музея Якуба Коласа Ирина Матяс, первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович, скульптор Максим Петруль и творческие коллективы. В их исполнении прозвучали музыка отечественных композиторов и стихи Якуба Коласа.

Некоторые из них - например, поэму "Новая земля" - наизусть знал народный художник Беларуси Василий Шарангович. О любви отца к творчеству писателя и дому-музею, где теперь чтят его память, на открытии рассказала Наталья Шарангович. Представительница Белорусского союза художников также отметила, что вдохновением для написания этих картин стало не только творчество Якуба Коласа, но и его судьба: "Эти картины порождают ощущение, каким был поэт при жизни".

Именно за этим ощущением на выставку и стоит прийти. Как будто сфотографированный глазами художников Колас наконец предстанет перед читателями, а точнее почитателями, в новом образе. На картинах он запечатлен в разном возрасте и состоянии, в начале жизненного пути и конце. Экспозиция поможет зрителям увидеть писателя не только таким, каким он изображен в школьных учебниках.

Ждут в музее Якуба Коласа и детей. Для них даже подготовлен сюрприз в одном из залов музея: мольберт с раскраской. Так, среди картин маститых белорусских художников может оказаться работа и начинающего автора.-0-