Выставка японской живописи открылась в Центральном ботаническом саду

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан и гостей столицы на выставку японской живописи "Сад изящных ароматов", которая открылась сегодня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В картинах воплощено разнообразие пионов. Произведения выполнены в технике сумиэ. Представленные работы непрофессиональных художников объединены любовью к японской живописи, вдохновлены прекрасным.

Выставка организована совместно с общественным объединением восточной культуры и традиций "Хагакурэ".

Также посетителей ботанического сада ожидает цветущая коллекция пионов, организованная семейная прогулка, развлекательно-познавательный квест, мастер-классы от флористов, розыгрыши подарков. Можно принять участие в фотомарафоне: надо сфотографировать пионы в ботаническом саду и выложить в Instagram, указав хештег #cbg. Приз - букет пионов.-0-