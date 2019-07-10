Выставка-ярмарка "Мебель-2019" пройдет в Минске 16-19 октября

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новинки мебельного производства будут представлены на 26-й Международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2019", которая пройдет с 16 по 19 октября в Минске. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.
По традиции центральной экспозицией выставки станет большой коллективный стенд предприятий концерна, которые консолидировано являются самым крупным производителем мебели в республике. Большую экспозицию представит и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
"Экспозиция нынешней выставки будет дополнена отдельным салоном по дизайну интерьера, - отметила представитель концерна. - Здесь можно будет увидеть оригинальные дизайнерские проекты по оформлению интерьера с мебелью, представленной на выставке. Также свои стенды разместят производители различных изделий и сопутствующих товаров для оформления интерьеров квартир, офисов и загородных домов".
Для посетителей выставки будут организованы различные мастер-классы, розыгрыши и презентации. В последний день ее работы экспоненты планируют провести распродажи выставочных образцов.
"Насыщенной будет и деловая программа, - отметила Ружена Новицкая. - Состоится ряд профессиональных конференций, семинаров. Запланированы встречи и переговоры с представителями крупных европейских торговых сетей и компаний".
В дни выставки будут подведены итоги двух республиканских конкурсов среди производителей мебели (на лучшее мебельное предприятие года и лучшую мебель), организаторами которых выступают концерн "Беллесбумпром" и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
Выставка-ярмарка пройдет в Футбольном манеже.-0-
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