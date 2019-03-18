Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство" пройдет в Минске 21-24 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2019" пройдет в столичном Футбольном манеже с 21 по 24 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В выставке примут участие представители различных организаций, в том числе системы Минлесхоза. В течение нескольких дней государственные лесохозяйственные учреждения презентуют свои туристические возможности. В частности, будет организована масштабная презентация всех предлагаемых видов услуг (охотничий и экологический туризм, вольерная охота, услуги охотничьих комплексов и пр.) и деятельности информационно-туристического центра УП "Белгосохота".

Посетители выставки смогут приобрести необходимое снаряжение для охоты и рыбалки, пообщаться с профильными специалистами. Во время форума также состоятся конкурс вабильщиков благородного оленя, выставка охотничьих трофеев.

В день открытия выставки, 21 марта, по инициативе Министерства лесного хозяйства будет организован круглый стол на тему "Весенняя охота и ее регулирование". Запланированы и семинары на охотничью тематику.-0-