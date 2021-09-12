Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство" пройдет в Минске 23-25 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Осень-2021" пройдет в Минске 23-25 сентября, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
На выставке будут представлены охотничьи и туристические ножи, оптические прицелы, приборы ночного видения, средства радионавигации, охотничьи аксессуары, одежда, амуниция, снасти для рыбной ловли, снаряжение для подводной охоты. Запланированы показательные выступления вабильщиков лося, оленя, косули, волка, уток, гусей, рябчика.
На стенде Белорусского общества охотников и рыболовов можно будет вступить в ряды БООР, уплатить на месте членские взносы, зарегистрировать охотничью собаку, получить консультацию кинолога, купить охотничью путевку или заключить договор на охотничий тур. А 23 сентября на сцене павильона состоится показ пород охотничьих собак.
Также 25 сентября в Минском районе пройдут соревнования среди участников кубка по стрелково-охотничьему многоборью. А на набережной Комсомольского озера, рядом с выставочным павильоном, пройдут республиканские соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой.-0-