Выставка к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто открылась в штаб-квартире ООН

27 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в открытии выставки работ известного белорусского художника Матвея Басова "Стук в дверь", посвященной 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Вниманию гостей выставки представлено более двадцати картин, посвященных трагическим событиям белорусской истории в годы Второй мировой войны. Валентин Рыбаков на церемонии открытия выставки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подчеркнул особую важность сохранения памяти о трагедии Минского гетто и других лагерей смерти, а также о мужестве и героизме солдат, партизан и подпольщиков, которые боролись с нацистами в годы Второй мировой войны.

На церемонии открытия экспозиции выступили руководители постоянных представительств Израиля и Германии при ООН. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций евреев и белорусских соотечественников за рубежом, в том числе бывший узник Минского гетто Савелий Каплинский, дочь руководителя одной из первых подпольных организаций в Минске в период войны Светлана Гебелева, а также представители дипломатического корпуса в Нью-Йорке.-0-