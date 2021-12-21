Выставка к 80-летию Битвы за Москву открылась в штаб-квартире СНГ в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в штаб-квартире СНГ открылась выставка, посвященная 80-летию Битвы за Москву. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В экспозиции, созданной по инициативе Постоянного представительства Российской Федерации при уставных и других органах Содружества и при поддержке Архива внешней политики МИД России, представлены материалы, показывающие международную реакцию на один из переломных моментов Великой Отечественной войны - Битву за Москву.

На стендах размещены отзывы союзников по антигитлеровской коалиции на успехи советских войск во время контрнаступления под Москвой. В частности, представлены фотокопии записи беседы посла СССР в США Максима Литвинова с президентом Рузвельтом, послания короля Великобритании Георга VI на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, а также отчет о разговоре заместителя наркома иностранных дел СССР Солома Лозовского с послом Китайской Республики в СССР Шао Ли-Цзы.

Кроме того, на выставке можно увидеть документы, рассказывающие об интересе прессы и мировой общественности к Битве за Москву.-0-