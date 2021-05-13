Выставка "Лесдревтех" пройдет в Минске 20-23 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" пройдет 20-23 мая в Минске на территории "Минск-Арены". Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая сектором научно-промышленных проектов - руководитель проекта "Лесдревтех" Национального выставочного центра "БелЭкспо" Любовь Смирнова, передает корреспондент БЕЛТА.

Целью выставки является комплексная демонстрация достижений отрасли, определение векторов ее дальнейшего развития, а также представление возможностей зарубежных участников, заинтересованных в работе на белорусском рынке. "Это не только масштабная экспозиция техники, деревообрабатывающего оборудования, но и возможность для жителей и гостей страны увидеть достижения лесного хозяйства, приобрести продукцию. В этом мероприятии принимают участие представители таких стран, как Россия, Италия, Чехия, Германия, Польша, Словения. Также мы ожидаем делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья", - сказала Любовь Смирнова.

Запланирована и насыщенная деловая программа. Во время выставки состоятся бизнес-мероприятия с привлечением широкого круга специалистов, в том числе конференции, презентации, круглые столы. Основными темами станут производство, реализация и экспорт древесного топлива, обеспечение лесопродукцией внутреннего рынка страны, поставка пиломатериалов в строительные торговые сети. В планах встречи с экспертами, бесплатные консультации. Также в эти дни пройдет ярмарка лесопродукции.

"В последние годы лесное хозяйство у всех на слуху. Мы гордимся успехами, которых достигли. Следим за тенденциями в техническом перевооружении, в технологических процессах - без этого невозможно было бы достигнуть высоких результатов. Мы вышли на 50-процентный уровень заготовки древесины механизированным способом. Выбранный нами путь механизации верный, он очень важен в том числе с точки зрения охраны труда", - подчеркнул начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Андрей Мацкевич. По его словам, такие выставки, как "Лесдревтех", позволяют продемонстрировать обновление отрасли и показать самую современную технику.-0-