Выставка о белорусском лагере смерти Тростенец открывается в Гомеле

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-немецкая передвижная выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память", посвященная истории одного из самых крупных в Европе лагерей смерти, открывается 3 апреля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили БЕЛТА организаторы.

Экспозиция, которая разместится в выставочном зале университета, познакомит гомельчан с архивными документами, личными историями и воспоминаниями узников тростенецкого лагеря смерти, созданного нацистами на территории Беларуси в 1942 году. "Лагерь просуществовал до июля 1944 года. Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов; лагерь - рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска; урочище Шашковка - место массового сожжения людей. Тростенец считается четвертым по величине лагерем смерти в Европе - после Освенцима, Майданека и Треблинки", - рассказали организаторы.

Наряду с историческими фактами выставка поднимает тему развития культуры памяти о трагедии и нацистском терроре в Беларуси и странах Европы во время Второй мировой войны.

В церемонии открытия примут участие представители власти, педагоги, историки, студенты. С приветственным словом обратится Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Организаторами мероприятия выступают Дортмундский международный образовательный центр, посольство ФРГ в Беларуси, Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау (IBB Минск), ГГУ имени Ф.Скорины, Историческая мастерская имени Л.Левина, фонд "Памятник убитым евреям Европы".

Передвижную выставку "Лагерь смерти Тростенец. История и память" уже могли видеть жители городов Беларуси и Германии. Экспозиция является результатом международного диалога между историками Германии, Беларуси и Чехии. -0-