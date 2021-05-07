Выставка о летчицах Великой Отечественной войны открылась в Витебске

7 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебском областном музее имени М.Шмырева открылась выставка "Мы покоряли небо", посвященная военным летчицам - Героям Советского Союза, участвовавшим в боях за освобождение Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместный проект областного музея имени М.Шмырева и профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма представили сегодня гостям выставки "Мы покоряли небо", среди которых были ветераны войны и в прошлом малолетние узники концлагерей. Экспозицию составили фотографии, копии документов, книги о женщинах-летчицах. Посетителям рассказали о судьбах пяти бесстрашных пилотов Великой Отечественной войны, их подвигах и вкладе в дело Великой Победы.

"Музей на протяжении многих лет занимается темой женщин на войне. Про них написано немало книг, статей, но подобных проектов не так много. Благодаря этой выставке посетители музея смогут узнать о беспримерном подвиге женщин, принимавших участие в военных действиях. Если в Первую мировую войну представительницы слабого пола были в основном сестрами милосердия, то Великая Отечественная стерла все границы и призвала под знамена женщин наравне с мужчинами", - рассказала директор музея Ирина Шишкова.

Женские авиаполки участвовали в боевых операциях на территории Витебской области. Среди них была одна из первых женщин-пилотов, удостоенных звания Героя Советского Союза, Марина Раскова. После гибели бесстрашного штурмана ее имя присвоили 125-му гвардейскому бомбардировочному полку, сражавшемуся на 1-м Прибалтийском фронте.

"Идея такого проекта зрела давно. В доме напротив нашего музея жила одна из военных летчиц. Она давно ушла из жизни, но ее пример вдохновил работников учреждения культуры на создание выставки, посвященной женщинам-пилотам", - поделилась Ирина Шишкова.

Экспозиция будет открыта для посетителей музея еще месяц.-0-