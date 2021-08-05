Выставка о международном сотрудничестве по оказанию гуманитарной помощи открылась в НББ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Вместе во имя гуманности!" ко Всемирному дню гуманитарной помощи открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Такая информация размещена на официальном сайте учреждения культуры.

"Экспозиция раскрывает различные аспекты международного сотрудничества в деле оказания гуманитарной помощи. На ней представлено около 90 изданий: публикации зарубежных и отечественных авторов, документы международных организаций на русском и английском языках. На выставке посетители могут познакомиться с международными организациями, предоставляющими гуманитарную помощь, мировым опытом оказания гуманитарной помощи, международным гуманитарным правом. Представлена также в экспозиции тема чернобыльской катастрофы и международной гуманитарной помощи в связи с ней", - рассказали организаторы.

Выставка адресована практическим и научным работникам, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется вопросами международного права и международных отношений.

Всемирный день гуманитарной помощи был учрежден на 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2008 года и отмечается 19 августа. Эта дата была выбрана как дань памяти гуманитарным сотрудникам, жизнь которых 19 августа 2003 года унес взрыв в штаб-квартире ООН в Багдаде. В числе их оказался и специальный представитель Генерального секретаря ООН Сержиу Виейра ди Меллу.

"Каждый год природные катаклизмы и вооруженные конфликты приносят тяготы и лишения миллионам людей. Мир переживает мощную волну гуманитарных кризисов, вызванных изменениями климата и вспышками заболеваний, включая пандемию COVID-19. В этих нелегких условиях гуманитарные работники всего мира оказывают жизненно необходимую помощь людям, живущим в зонах бедствий, лишившимся крова или вынужденно оставившим свои дома. Помощь оказывается всем нуждающимся в поддержке и реабилитации независимо от места проживания, национальности, социальной принадлежности, религии, пола, расы", - отметили в НББ.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в этом году ООН и ее партнеры планируют оказать помощь 160 млн человек - это самый высокий показатель за всю историю.

Каждый год кампания Всемирного дня гуманитарной помощи фокусирует внимание на актуальных проблемах современности. "В 2021 году его темой стали потери, уже на настоящий момент понесенные человечеством в результате природных катастроф и кризисов, спровоцированных изменениями климата. Символ и девиз кампании 2021 года - гонка со временем, которую человечеству необходимо выиграть, ведь уже сейчас миллионы людей ощущают на себе действие неумолимых климатических изменений. И, как правило, самая уязвимая и нуждающаяся часть населения Земли - та, что внесла наименьший вклад в развитие климатического кризиса, но терпит его самые тяжелые последствия", - добавили в НББ.

Продлится выставка по 5 сентября.-0-