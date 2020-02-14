14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ Гусевицкого центра ткачества - филиала Буда-Кошелевского центрального дома культуры открылась в Гомеле в областном центре народного творчества.

Посетителям представлены рушники, пояса, салфетки, сумки, чехлы, сувениры, выполненные в старинной технике браного ткачества. Это одна из древнейших техник орнаментации тканей, декоративного оформления бытовых и обрядовых изделий. Дополняют экспозицию изделия из соломки, настольный театр кукол - по типу белорусской народной батлейки.

Гусевицкий центр ткачества открылся в феврале 2018 года благодаря местной инициативе "Возродим рушник вместе!", реализованной по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН.

Возрождают браное ткачество Буда-Кошелевского района в деревне Гусевица два мастера художественных ремесел Виталий Карпинский и Валентина Якутович.

В центре ткачества можно принять участие в различных праздниках и обрядах, обучающих семинарах.

На открытии выставки провели мастер-класс по браному ткачеству "на кроснах", рассказали об особенностях техники, истории традиционных ремесел.-0-

Фото Сергея Холодилина